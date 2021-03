Príncipe Harry escreve prefácio de livro infantil para filhos de vítimas da Covid

SÃO PAULO, SP (FOLLHAPRESS) - O príncipe Harry e duque de Sussex refletiu sobre a morte da mãe, a princesa Diana (1961-1997), em um prefácio escrito para um livro infantil voltado a crianças que perderam os pais para a Covid-19.

Em "Hospital By the Hill" (hospital perto da colina), é contada a história de um jovem cuja mãe, trabalhadora da linha de frente do enfrentamento da Covid em um hospital, morre após ser infectada pela doença.

No texto, divulgado pela imprensa britânica, o príncipe diz que a morte de sua mãe deixou um imenso vazio, que depois, com o tempo, foi preenchido com amor e apoio. A princesa Diana morreu aos 36 anos após sofrer um acidente de carro no centro de Paris. Ela estava acompanhada de seu namorado, o produtor egípcio de cinema Dodi al Fayed, 41.

"Quando eu era jovem, eu perdi minha mãe. Naquele tempo, eu não queria acreditar, nem aceitar isso, o que deixou um imenso vazio dentro de mim. Sei como você se sente, e eu quero te assegurar que, com o tempo, esse vazio será preenchido com muito amor e apoio", escreve Harry.

"Se você está lendo esse livro, é porque você perdeu seu pai ou mãe ou algum parente querido, e enquanto eu desejo poder te dar um abraço agora mesmo, espero que essa história possa te confortar por saber que você não está sozinho", diz o texto.

A obra foi escrita por Chris Connaughton e ilustrada por Fay Troote. O livro é distribuído a crianças que sofreram perda dos pais de maneira semelhante à do personagem da história para marcar um ano do início do primeiro lockdown (confinamento) no Reino Unido.