Príncipe Harry e Meghan Markle 'pedem um encontro com a rainha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os assessores reais ficaram surpresos com a "coragem" do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 40, pedirem um encontro com a rainha Elizabeth após a polêmica à apresentadora americana Oprah Winfrey falando de racismo com o primogênito Archie, segundo o Daily Mail.

Harry e Meghan planejam apresentar para a rainha a sua bisneta Lilibet, que nasceu em 4 de junho. Eles também querem batizar a filha possivelmente no Castelo de Windsor.

O casal se ofereceu para ir ao encontro da rainha. Esta seria a primeira viagem de Meghan ao Reino Unido desde o casal deixou de ser membro sênior da família real, em março de 2020. Em abril, Harry voltou sozinho para o funeral do avô, o príncipe Philip.

No entanto, uma fonte disse ao The Sun que nenhuma reunião foi acertada com a rainha. Os assessores da família real ficaram "chocados" com a entrevista do casal para Oprah há poucos meses.

"A equipe de Sua Majestade não respondeu até agora. Na verdade, também houve discussão sobre o Natal - e se um convite deveria ser enviado a Harry e Meghan, depois que eles rejeitaram um no ano passado."

A monarquia também está preparada para o lançamento das memórias de Harry no próximo ano, com o The Sun on Sunday contando recentemente como os assessores da rainha estavam sendo "questionados" contra quaisquer novas reivindicações.

"Harry e Meghan fizeram esta oferta, mas muitas pessoas estão chocadas com a coragem dela. Eles podem querer genuinamente ver a rainha, mas é de tirar o fôlego, dado o que eles a fizeram passar este ano", disse a fonte ao The Sun.