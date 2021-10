Princesa Beatrice, neta da rainha Elizabeth, revela nome da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neta da rainha Elizabeth, princesa britânica Beatrice revelou nesta sexta-feira (1º) o nome da sua primeira filha com o empresário Edoardo Mapelli Mozzi. A menina, que nasceu dia 18 de setembro, vai se chamar Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

A princesa publicou a informação no Twitter acompanhada de uma imagem dos pés da menina. Ele fez questão de citar o enteado Christopher Woolf, apelidado de Wolfie na postagem.

"Temos o prazer de compartilhar o nome de nossa filha: Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Estamos todos indo bem e Wolfie é o melhor irmão mais velho de Sienna", escreveu a princesa.

O nome do meio da bebê de Beatrice é uma homenagem à rainha Elizabeth. Com isso, a princesa está segue o exemplo de vários de seus primos reais que também homenagearam a monarca.

A filha do príncipe William com Kate Midleton se chama Charlotte Elizabet. A filha do príncipe Harry se chama Lilibet, apelido de infância da rainha. Os irmãos Zara Tindall e Peter Phillips também deram às filhas o nome do meio Elizabeth.

O marido da princesa escreveu seu próprio anúncio comovente do nome da filha no Instagram. "Nossa vida juntos apenas começou e mal posso esperar para ver todas as coisas incríveis que nos aguardam."

Ele continuou: "Sentindo muito amor e gratidão por minha incrível esposa, bebê Sienna e Wolfie. Estes são os dias que eu nunca quero esquecer."

Beatrice é a décima na linha sucessória para o trono. Ela é a filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah, duquesa de York, e se casou com o empresário Mapelli Mozzi em julho de 2020. A filha da princesa é a 12ª bisneta da Rainha Elizabeth.