Primo da cantora Becky G é encontrado morto no Rio de Janeiro após ser dado como desaparecido

Testemunhas disseram às autoridades que Gabriel morreu após cair enquanto escalava o Morro da Urca, na zona sul da cidade. De acordo com a família, ele veio do México passar uns dias na cidade e depois iria para a Colômbia ou Peru.

A polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, em nota enviada à reportagem, que o corpo foi encontrado no dia 26 de fevereiro e encaminhado ao Instituto Médico Legal para identificação, e que o caso foi registrado em uma Delegacia de Descoberta de Paradeiros na quinta-feira (2).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primo da cantora americana Becky G foi encontrado morto no Rio de Janeiro depois de cinco dias desaparecido. A família dele chegou a postar nas redes sociais um pedido de ajuda para encontrá-lo pois ele não respondia mais mensagens no celular ou atendia ligações.

