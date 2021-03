'Primeiro, fiquei chocado', afirma Aguinaldo Silva fala sobre sua demissão da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dramaturgo Aguinaldo Silva, 77, abriu as portas de seu apartamento para o programa A Noite É Nossa, que irá ao ar nesta quarta-feira (24) no canal Record. Na entrevista, o autor conta sobre sua saída da Globo, a polêmica de Marina Ruy Barbosa, 25, e ainda sobre seu futuro na televisão.

"Todas as minhas novelas acabam sendo polêmicas", diz o dramaturgo. Após 40 anos na rede Globo, seu contrato não foi renovado e o anúncio de sua demissão aconteceu em janeiro de 2020, e ele conta que "primeiro, eu fiquei chocado".

"Quando as coisas são assim muito oficiais, depois de uma relação tão longa e que rendeu tantos frutos para ambas as partes, essa coisa assim meio burocrática, oficial, é meio chocante. E eu fiquei um pouquinho magoado com duas ou três pessoas que também não estão mais lá", desabafa.

"Foi o fim de um ciclo, entendeu? A emissora me deu muito durante esses 40 anos, eu não posso me queixar. E eu também dei muito para a emissora. Foi uma troca justa", completa sobre a demissão da Globo.

Além disso, ele também falou sobre o ator José Mayer, 71, que se recuperou de uma doença autoimune. "Acho que isso vai acontecer [a volta dele às novelas]. O que também afastou o Zé é que ele teve um problema de saúde, que já está resolvido. Ele agora está em forma. Evidente que alguém vai chamá-lo".

Seu último trabalho, a novela "O Sétimo Guardião" (2018), causou polêmicas após surgirem notícias de um suposto caso entre o ator José Loreto, 36, e Marina Ruy Barbosa. O autor diz: "Eu confio plenamente na palavra da Marina, que é minha afilhada, e eu sei que para mim ela não mentiria".

"Ela sempre me disse que não aconteceu nada", completa. Na época, Loreto era casado com a atriz Débora Nascimento, 35, com quem tem uma filha, Bella Loreto. O casal se separou em 2019. Na sequência o novelista revela que já convidou a cantora Anitta, 27, para participar em uma de suas novelas.

"Fiquei tão fascinado por aquela figura que disse: 'Você não quer aparecer em uma novela minha?'", relembra. "E ela topou. Só que nesse intervalo, entre a entrevista e o começo da gravação da novela, Anitta virou Anitta", lamenta Aguinaldo Silva.

O autor diz que o convite aconteceu durante o programa Domingão do Faustão, em 2016. "Eu fiz uma longa entrevista quando ela estava começando a ser Anitta", começa. "Percebi que ela era tão focada na carreira, no que queria, em tudo isso. Era uma pessoa tão forte. Percebi que ela ia ser um grande sucesso".

Ele é o único autor de novelas a vencer dois prêmios Emmy Internacional, e escreveu sucessos como "Roque Santeiro" (1985), "Fina Estampa" (2011) e "Império" (2014). Sobre "Roque Santeiro" ele diz: "Até hoje, é o maior fenômeno da TV brasileira".

"Tem gente que não era nem nascida na época, mas sabe quem é a Viúva Porcina", relembra sobre a personagem da atriz Regina Duarte, 74. "A Regina era a 'namoradinha do Brasil' e havia feito várias personagens doces e românticas", relembra sobre a artista.

"Quando a chamaram para fazer a Viúva Porcina, tiveram que arrancar a Viúva Porcina de dentro da Regina. Ela estava lá, só que a Regina não sabia", completa. Duarte também faz uma homenagem ao autor no programa: "Minha gratidão eterna por ela [Viúva Porcina] e a esse presente incrível que você me deu".

Por fim, ele comenta sobre seu futuro na televisão: "A partir de agora, qualquer que seja o lugar onde eu volte a trabalhar, o que a gente tem que fazer é um contrato por obra. Alguém quer uma novela minha? Tudo bem, vamos conversar", começa.

"Eu apresento uma sinopse e me apresentam uma proposta. Acabou a novela, acabou o compromisso. De onde quer que venha o chamado, se for do meu interesse, eu aceito. E tem mais uma coisa: eu tenho histórias já prontas", completa.