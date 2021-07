'Primeira DR', Namorada de Babu rejeita morar com ator, que brinca sobre isso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-BBB e ator Babu Santana, 41, respondeu perguntas nos Stories do Instagram ao lado de sua namorada, Livia Nascimento, na noite desta terça-feira (20). Questionada se tinha 20 anos, como foi divulgado na imprensa, ela brincou sobre a questão e disse: "Tenho 20 em cada perna."

Ao responder um internauta que questionou se eles pretendem morar juntos ou construir uma nova casa, Nascimento disse que não e completou: "Cada um tem a sua, tá maravilhoso". Babu brincou que essa seria a 1ª DR do casal, e perguntou: "Que história é essa amor? Como é que não vai ter a nossa casa?".

Por fim, artista concordou com a decisão da namorada e completou: "Está vendo por que eu amo essa mulher?". Quando perguntados sobre como se conheceram, o ex-BBB não quis dar detalhes e afirmou que "não precisa saber, gente. A gente se conheceu, conversou e deu match."

Nascimento foi chamada de interesseira por uma internauta, e respondeu ironizando "amor, muitos beijos pra você e muito amor no seu coraçãozinho". Em seguida, brincou dizendo que "o processo vem. Mentira, não tenho nem advogado."

Mais cedo nesta terça, o também cantor fez referência à informação dada pelo jornal Extra, que disse afirma que sua namorada teria 20 anos. No vídeo, ela responde com um gesto dizendo que sim. "Gente, quanto bafão", comentou. "Vocês querem saber sobre meu namoro? Eu vou falar para vocês. Estou aqui com minha novinha na casa dela. Não é, amor? Você tem 20 anos?".

Ainda de acordo com o jornal, Livia é estudante de jornalismo e virou fã de Babu na época do BBB 20 (Globo). Ela chegou a fazer publicações nas redes sociais deixando clara a torcida por ele no reality show. O namoro se tornou público cerca de cinco meses após Babu terminar o relacionamento com a atriz e modelo Tatiane Melo. Os dois estavam juntos desde 2017.