Primavera Sound anuncia vendas e resgate de ingressos para shows paralelos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Primavera Sound, marcado para o Autódromo de Interlagos nos dias 2 e 3 de dezembro deste ano, anunciou nesta quarta-feira, 27, sua programação paralela completa —é o Primavera na Cidade, que acontece nos três dias que antecedem o evento principal.

Distribuídos entre Cine Joia e a Audio, duas casas de shows paulistanas, estão marcados shows de nomes internacionais como Black Midi, Slowdive, Seun Kuti & Egypt 80, Metric e Róisín Murphy. Há também artistas brasileiros tocando nas noites, como Pluma, Carlos do Complexo e Luiza Lian.

Há duas formas de garantir as entradas dos eventos: a primeira é para o público que comprou o ingresso do tipo Passaporte para o festival e poderá resgatar ingressos para os shows paralelos entre as 12h do dia 6 de novembro até as 23h59 do dia 13 de novembro no site da Tickets for Fun —ou até durarem as entradas.

Metade da capacidade dos espaços ficará destinada a este resgate, e cada cliente poderá resgatar até dois ingressos para cada evento usando o mesmo CPF da compra.

Depois disso, no dia 14 ao meio-dia, o evento abre as vendas da outra metade dos ingressos para o público geral. Neste caso, as compras também poderão ser feitas pela Tickets for Fun. Os valores dos ingressos não foram antecipados pelo evento.

Confira, abaixo, a programação do Primavera na Cidade.

29/11, às 21h: Black Midi e Pluma no Cine Joia

30/11, às 21h: Slowdive e Terraplana no Cine Joia

30/11: Seun Kuti & Egypt 80, Carlos do Complexo e Bia Ferreira na Audio

1°/12, às 21h: Metric e Lucrecia Dalt, no Cine Joia

1°/12, às 21h: Róisín Murphy e Luiza Lian, na Audio