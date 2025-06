Preta Gil será homenageada no WME Awards 2025, em dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 50, será homenageada no WME Awards 2025, premiação dedicada às mulheres da indústria musical no Brasil. O prêmio é dividido em três categorias: voto popular, voto técnico e homenageadas pelo conjunto de sua obra. A cerimônia deste ano acontece em dezembro.

Em 2003, Preta lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Prêt-á-Porter". O segundo, "Preta", foi lançado em 2005, com apenas duas músicas: "Muito Perigoso" e "Você e Mene, You and Me". Sua discografia contém ainda "Sou Como Sou", de 2012 e "Todas as Cores", lançado em 2017, além de gravações ao vivo e DVDs.

A artista descobriu um câncer no intestino em 2023 e está em tratamento nos Estados Unidos. De acordo com a organização do evento, ela apresentou WME Awards por sete edições consecutivas. Em 2023, estava recém-operada quando foi aplaudida por um público de pé ao entrar no palco ao lado de Larissa Luz.

"Escolher Preta Gil como a homenageada deste ano foi uma decisão que partiu do coração, do carinho profundo e da admiração por tudo o que ela representa para o WME. Essa homenagem é também um reconhecimento do seu impacto poderoso na música, na cultura e na vida de tantas mulheres, inclusive nas nossas", afirma Claudia Assef, jornalista e co-fundadora do WME, à reportagem.

De acordo com ela, Preta encarna os valores que a premiação defende e deseja amplificar. Para Monique Dardenne, curadora musical e co-fundadora do WME, um dos pontos fortes da premiação é o das homenagens.

"Aplaudimos carreiras de deusas como Rita Lee, Lia de Itamaracá, Dona Onete, Margareth Menezes, Alcione, Gal Costa e tantas outras estrelas da música brasileira nas edições anteriores da premiação. Preta esteve conosco desde o início, contribuindo com sua inteligência, bom humor, generosidade e afeto. Ela nos empoderou, nos inspirou e ajudou a transformar o caminho que trilhamos", afirma.

Relembro as vencedoras WME Awards 2024:

Álbum: "Caju" - Liniker

Cantora: Luísa Sonza

DJ: Clementaum

Música Alternativa: "Você Parece Com Vergonha" - Ajuliacosta

Música latino-americana: "Alibi" - Sevdaliza feat. Pabllo Vittar e Yesult

Música mainstream: "Caju" - Liniker

Videoclipe: "Saudade de Você" - Duda Beat

Revelação: Zaynara

Show: Luísa Sonza - Rock in Rio

Diretora de videoclipe: Joyce Prado

Empreendedora musical: Adriana Barbosa

Jornalista musical: Fabiane Pereira

Produtora musical: Ana Frango Elétrico

Profissional do ano: Michelly Mury

Radialista: Roberta Martinelli

Compositora: Melly

Instrumentista: Josyara