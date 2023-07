Preta Gil sente crise de estresse e é internada no Rio de Janeiro

Em janeiro deste ano, a cantora anunciou publicamente que está enfrentando um câncer no intestino. Antes do diagnóstico, ela relatou alguns sintomas preocupantes, como prisão de ventre prolongada (ficando 10 dias sem ir ao banheiro), presença de sangue e muco nas fezes, além de picos de pressão alta e dores de cabeça.

