Preta Gil reflete sobre tratamento contra câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preta Gil, 48, desabafou sobre tratamento contra um câncer no intestino após retornar ao trabalho, que estava afastada desde o diagnóstico.

Em seus stories Instagram, ela refletiu sobre sua vida e a urgência de vivê-la. "Mais um dia rumo à cura, hoje foi um dia onde por alguns instantes eu coloquei o câncer que estou combatendo em segundo plano e não como protagonista da minha vida, hoje eu me lembrei que eu sou protagonista da minha vida, que sim estou lutando contra uma doença gravíssima, mas ainda estou viva e posso e devo me permitir vivê-la", desabafou.

Ela também contou que decidiu participar de um ensaio para uma revista. "Hoje fotografei pra capa de uma revista que nunca tinha feito, quando recebi o convite eu refleti muito e pensei 'Por que não fazer? Esperar o quê? Vou viver o hoje que é a única certeza que tenho, não vou esperar eu me curar para contar minha história, quando eu me curar e eu sei que vou, será uma outra história, então, sim, eu fiz fotos lindas com uma equipe que respeitou demais o meu tempo e minhas limitações momentâneas e ficou lindo", afirmou.

Preta, que falou recentemente pela primeira vez sobre sua separação com Rodrigo Godoy, completou: "Depois de tudo que passei com tanta dor e decepção, o sentimento de URGÊNCIA é cada dia mais pulsante! Então vivam também o hoje e o agora!".

Em janeiro deste ano, Preta Gil recebeu o diagnóstico de câncer no intestino. Os sintomas começaram a aparecer durante uma turnê com o pai, Gilberto Gil, contou ela ao Fantástico;

Em razão do tratamento contra a doença, a cantora compartilhou contou que o cabelo caiu muito nos últimos meses. "Vamos cuidar do cabelo. Caiu muito, mas o que sobrou a gente cuida", escreveu a cantora enquanto estava no salão.