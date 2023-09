Preta Gil recebe visitas de Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck

Através de sua conta no Instagram, Preta Gil compartilhou um vídeo do encontro, onde expressou sua gratidão pela presença dos amigos: "Visitas dos meus amores, irmãos que a vida me deu. Me sinto mais segura sabendo que tenho vocês na vida! Amo infinito, obrigada por estarem ao meu lado sempre!", escreveu, na legenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais um dia de carinho para a cantora Preta Gil, que se encontra internada no Hospital Sírio-Libanês após passar por uma retirada de tumor no intestino. Neste sábado (2), a artista recebeu seus amigos Ivete Sangalo, Angélica e Luciano Huck, que estiveram em seu quarto para transmitir apoio durante esse momento delicado.

