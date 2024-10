Preta Gil fez exame genético para avaliar risco de câncer na família

Preta Gil retomou os tratamentos oncológicos em agosto deste ano ao descobrir que seu tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo. "Tenho dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão", disse ela.

"Quando ela teve o primeiro diagnóstico do câncer, nós, os irmãos, nós fizemos um teste... Quer dizer, fizeram um teste nela para saber se era mutável, genético, para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente", disse Bela Gil, irmã da cantora, no programa Saia Justa (GNT).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao descobrir um câncer no intestino em janeiro de 2023, Preta Gil preocupou-se não só com sua própria saúde, mas também com a da família. A cantora fez um exame para avaliar os riscos que seus irmãos e seu filho teriam em desenvolver a doença.

