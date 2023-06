Preta Gil faz desabafo sobre tratamento de câncer e detalha nova cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, em desabafo em seu Instagram:

Tratamento contra o câncer e processo doloroso: "Todos que me seguem, percebem o quanto estou melhorando, o quanto estou me fortalecendo. Não foi fácil, não está sendo fácil. Não foi nada fácil passar por tudo o que passei, com tanta dor. Coisas que um dia, quem sabe, talvez eu divida com vocês. Mas é tanta podridão... É um negócio que não dá para explicar".

Superação: "Eu tô superando, me fortalecendo, focando na minha cura e no meu bem-estar. Minha vida agora é focada em mim, em ficar bem, em me fortalecer. Os livramentos aconteceram. Agora é só felicidade".

Nova cirurgia: "Opero em agosto, mas acho que em setembro os médicos já vão me liberar para eu voltar [a fazer shows], mesmo com minha bolsinha (de colostomia) que vou ter que usar".