Preta Gil afirma que pode receber alta hospitalar em breve

"Não consigo aceitar, como fui casada por nove anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço tudo, mas dói. Eu não superei tamanha baixaria cruel."

Ao longos dos dias, ela recebeu a visita de Luciano Huck e Angélica, Ivete Sangalo e a cantora Simony. No desabafo, Preta ainda se mostrou indignada com a traição de seu ex-marido e a personal stylist Ingrid Lima.

