Presidente da Fundação Palmares diz que tirou nome de Marina Silva de lista de personalidades negras

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que excluiu o nome da ex-candidata à Presidência e ex-ministra Marina Silva da lista de personalidades negras da instituição.

"Marina Silva foi excluída da lista de personalidades negras da Fundação Cultural Palmares. Marina não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. Disputar eleições não é mérito. O ambientalismo dela vem sendo questionado e não é o foco das ações da instituição", escreveu Camargo em post no Twitter nesta terça (13).

Marina não é a primeira a ter seu nome retirado da lista por determinação de Camargo. No começo do mês, ele informou que retirou o da deputada federal e candidata do PT à Prefeitura do Rio, Benedita da Silva.

Além de negar reiteradamente a ocorrência de racismo estrutural no país, Camargo já defendeu o fim do feriado da Consciência Negra, a extinção do movimento negro e chegou a afirmar que a escravidão foi "benéfica para os descendentes" de escravizados no país.