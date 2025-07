Presença de Janja no velório divide opiniões de fãs de Preta Gil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A despedida de Janja, mulher do presidente Lula (PT), do velório da Preta Gil foi marcada por um pequeno tumulto na saída lateral do Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Enquanto um grupo a aplaudia, outro a vaiava.

Vestida de branco, a primeira-dama acenava para o público enquanto se direcionava ao carro oficial.

Alguns fãs, que faziam fila do lado de fora, a chamavam pelo nome e aguardavam a sua aproximação no gradil de proteção, mas ela recuou ao ouvir o início de uma vaia, que foi aumentando até ela entrar cabisbaixa no veículo.

"Olha o respeito! Estamos em velório e não em palanque politico", gritou um fã da Preta.

"Gosta de aparecer", gritou outro. Com isso, começou um bate-boca que só acabou com a chegada de alguns guardas municipais que ameaçaram tirar os mais exaltados do local.