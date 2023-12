'Preocupada com o PIB', diz Silvia Abravanel em cruzeiro de luxo de Neymar

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Os famosos convidados por Neymar para o seu cruzeiro em alto-mar, que começou na última terça (26), começaram a mostrar como é o navio por dentro. Filha de Silvio Santos e apresentadora do SBT, Silvia Abravanel mostrou parte do quarto de luxo em que os convidados estão hospedados.

Silvia foi ao local a convite de Neymar Pai, e o agradeceu em vídeo no Instagram. Ela fez graça já no embarque, mostrando estar acompanhada da filha Amanda e do noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura. "Está preocupada com o PIB", disse ela, ao virar as lentes da sua câmera para Amanda, refestelada no sofá. O casal bebericava drinques coloridos (um amarelo e um vermelho) e Gustavo pediu para ser filmado.

"Deixa eu aparecer no vídeo também? Deixa? Sou o carregador de malas do navio do Neymar", fez piada o cantor, antes de anunciar, tacinha em punho: "Bom, gente, seguinte: vamos passar os três dias totalmente alcoolizados". Antes de filmá-lo, Silvia deu um alô para a mãe de Gustavo, logo ali ao lado: 'Oi, sogra!". Ela deu tchauzinho.

Este vídeo Silvia curtiu tanto que o deixou na parte fixa de seu feed. Nos stories e em outros filmetes, ela aparece mostrando os brindes que a esperavam no quarto: chinelos de dedo, toalhas, copos de plástico, camisetas e produtos de beleza. "Cada coisa linda!", anima-se.

Além das atrações musicais confirmadas para o cruzeiro organizado por Neymar, como Péricles e MC Livinho, nomes como Virginia Fonseca, Zé Felipe e Rafaella Santos, irmã de Neymar, foram vistos embarcando no navio como convidados.

A embarcação passará por Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. O navio tem capacidade para 4.000 hóspedes, terá simulador de Fórmula 1, o maior tobogã em alto mar do mundo.

Além disso, também conta com salas de jogos, teatro, boliche, cassino, cinema 4D e piscinas de borda infinita. Para o evento, ele terá um corredor repleto de fotos da carreira de Neymar.