Prêmio Camões vai para Paulina Chiziane, primeira africana entre os vencedores

Colaborou para essa repercussão a recusa do presidente Jair Bolsonaro em assinar o diploma do Camões de Chico, que se posiciona notoriamente à esquerda, o que o cantor afirmou em rede social considerar um "segundo prêmio Camões".

Se no ano passado o vencedor foi o pouco conhecido professor português Vítor Aguiar e Silva, numa escolha voltada a celebrar seu trabalho acadêmico com o idioma, o Camões causou um estrondo dois anos atrás ao premiar Chico Buarque, conhecido por escrever canções antes de livros.

Outros livros importantes da autora, como "Ventos do Apocalipse", publicado também em Portugal, e o ensaio "Eu, Mulher Por uma Nova Visão do Mundo", baseado em uma conferência, nunca tiveram edição oficial no Brasil.

A Dublinense também publicou por aqui há três anos seu "O Alegre Canto da Perdiz", que pensa a situação precária das negras em Moçambique ao acompanhar uma mulher às voltas com as demandas de seu marido negro e seu amante branco.

