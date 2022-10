Prêmio Camões 2022 vai para Silviano Santiago, crítico e autor de 'Machado'

Após obter doutorado em letras na Universidade Sorbonne, em 1968, o intelectual deu aulas em instituições como as americanas Stanford e Yale e a Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro.

Também fazem parte do corpo literário produzido pelo autor livros como "Stella Manhattan" e "Mil Rosas Roubadas", obras ao estilo romance de formação que tocam no tema da homossexualidade.

Romancear autores do cânone brasileiro é algo como uma especialidade de Santiago, que teve seu "Em Liberdade", também vencedor do Jabuti e protagonizado por Graciliano Ramos, reeditado há pouco pela Companhia das Letras.

Ao longo de uma carreira de mais de meio século de pesquisa e criação, Santiago foi laureado com diversos prêmios Jabuti, entre eles o de livro do ano por "Machado", sua ficcionalização de seis anos atrás sobre a vida do Bruxo do Cosme Velho.

