Power Couple Brasil: Record revela dois primeiros casais do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Renata Domingues e o marido Leandro Gléria, e a dançarina Mirela Janis e Yugnir são os primeiros casais confirmados no Power Couple Brasil, com estreia prevista para maio. Os nomes dos outros confinados serão divulgados no intervalo da novela Gênesisa té sexta (30).

A nova temporada do Power Couple Brasil, um dos programas de maior sucesso da TV Record está sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. Participam da competição 13 casais de diferentes perfis, personalidades e áreas de atuação diferentes na disputa por um prêmio de até R$ 1 milhão.

No programa, os casais vão passar por uma série de desafios de afinidade valendo dinheiro para testar o quanto se conhecem. Mas para se dar bem no jogo, marido e mulher precisam confiar um no outro e saber apostar até R$ 40 mil.

Os casais que cumprirem a tarefa proposta na prova ficam com o dinheiro, que será acumulado até a grande final. A dupla vencedora leva como prêmio o valor obtido ao longo da temporada.

A cada semana, a prova dos casais vai definir quem para a temida DR, o que significa ser eliminado da competição. O casal que vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação.

Os três casais que vão para a DR são definidos por quem acumular o pior saldo financeiro da semana, quem perder a prova de casais e por indicação dos outros participantes do programa.

Após essa etapa, quem define quem fica é o telespectador que vai votar para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontece sempre às quintas-feiras.

Esta temporada do reality de casais será comandada por Adriane Galisteu, 47, que retornou à Record após 18 anos. Ela substitui Gugu Liberato (1959-2019) no comando de um dos realities de maior sucesso da emissora, que também já teve Roberto Justus como apresentador.

Galisteu começou a carreira artística nos anos 1980 como cantora no grupo Meia Soquete. Mas ficou nacionalmente conhecida no início dos anos 1990, devido ao seu namoro com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994).