Porta cai na cabeça de participante do BBB Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mafalda Diamond, 20, participante do Big Brother Portugal (TVI), foi atingida na cabeça por uma porta que se soltou do cenário da casa do reality show, na manhã deste sábado (19).

A sister entrava em um dos quartos da casa quando foi atingida pela porta e caiu gritando de dor. Outros participantes do reality foram correndo ajudar Mafalda, que foi levada ao confessionário para receber atendimento médico.

Nas redes sociais, a equipe que administra o perfil da participante postou um comunicado sobre o acidente, mas não informou o estado de saúde. "A família está em contato com a produção e tudo está a ser feito para assegurar e garantir o bem-estar e a saúde da Mafalda."

A Endemol Portugal, empresa criadora do reality, emitiu um comunicado na noite deste sábado informando o estado de saúde a participante, segundo a rádio portuguesa Hiper FM. "Foram realizados todos os procedimentos necessários para assegurar o bem-estar da concorrente Mafalda Diamond."

"Foram efetuados exames médicos de modo a garantir a integridade física da concorrente. Nos próximos dias, a mesma terá o acompanhamento indicado pelos médicos."

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos do momento do acidente e criticaram a produção do reality. "Já não é a primeira vez que a porta cai sobre um concorrente. Devem estar com vontade de levar um processo. Marquem a vossa posição e abram os olhos", tuitou uma internauta.

"Uma vergonha essa produção!!! Eles andam avisar que essas portas estão avariadas a mais de um mês", comentou outro usuário do Twitter. "Esperamos que seja feita justiça pelo acidente da Mafalda, é muito grave e o bem-estar dos concorrentes deve ser prioridade sempre", criticou uma mulher.