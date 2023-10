Por que é difícil refazer novelas como 'Vale Tudo', com falas de Odete Roitman

Ele lembra "Escalada", de 1975, que teria ajudado a desmistificar o divórcio ao mostrar personagens infelizes em seus casamentos, e "Duas Vidas", do ano seguinte, que pôs em evidência a autonomia feminina com Susana Vieira, que vivia uma mulher independente.

O crítico diz que os autores da nova versão precisaram alterar profundamente o enredo, cortando, por exemplo, todas as cenas de René, personagem de Reginaldo Faria. "Ele é retratado como um galã romântico, mas era um homem machista, tóxico com a namorada, a personagem de Christiane Torloni."

Há dois anos, houve outra polêmica quando "No Tempo do Imperador" provocou indignação de ativistas após uma personagem sugerir que sofria preconceito por ser branca. A autora, Thereza Falcão, pediu desculpas nas redes sociais. "Foi péssimo. Pedimos muitas desculpas", ela disse.

O Ministério Público do Trabalho notificou a Globo e fez recomendações de como a emissora poderia tornar suas novelas mais diversas. O autor, João Emanuel Carneiro, disse que a falta de representatividade foi um erro. "Tem que dar voz aos negros. Fazer novela com mais atores negros. Nessa ocasião, eu aprendi."

As novelas ainda despertam debates sobre a representação de empregadas domésticas, sobretudo as que são negras. Autora do livro "Trabalho Doméstico", a pesquisadora Juliana Teixeira afirma que, se não eram o alívio cômico do enredo, elas atuavam como mães postiças dos patrões.

A novela, que acaba de estrear no Globoplay, tem no início de cada capítulo um alerta de que a obra pode conter representações negativas e estereótipos da época em que foi realizada, mas é exibida na íntegra porque a Globo acredita que "essas cenas podem contribuir para o debate sobre um futuro mais diverso e inclusivo".

