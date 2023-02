Por que discurso de Harry Styles no Grammy retoma acusações de queerbaiting

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O discurso de vitória de Harry Styles após receber o Grammy causou incômodo na internet. O britânico recebeu o prêmio de melhor álbum do ano neste domingo (5) por "Harry's House", vencendo "Renaissance", da cantora Beyoncé, artista que se tornou a maior vencedora da premiação, mas que costuma levar a pior nas categorias principais.

"Isso não acontece muito com pessoas como eu", disse o cantor, entre demonstrações de humildade e agradecimentos. Harry Styles, homem branco, cisgênero e acusado de "queerbaiting", deixou muita gente em dúvida de quem seriam as "pessoas como ele" que ficam de fora da premiação que tradicionalmente premia pessoas do mesmo perfil do cantor.

Na internet, o público recebeu o comentário com indignação. "Eu juro que não tô acreditando que o Harry Styles deu um discurso sobre ser difícil pessoas como ele chegarem ali no mesmo Grammy que uma trans ganha pela primeira vez e uma mulher negra bate o recorde de mais Grammys vencidos", disse uma pessoa. "Como falta noção no homem hétero cis. Não é possível."

Outros internautas compararam o discurso de Harry com o que a cantora Adele fez quando também venceu de Beyoncé no Grammy na mesma categoria em 2017. Na ocasião, a cantora disse que não poderia aceitar o prêmio, que deveria ser de Beyoncé , e elogiou o álbum "Lemonade".