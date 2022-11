Por que bolsonaristas acreditam que cantora do Abba é juíza renomada

Eram montagens em que Gaga parecia estar numa videoconferência com Jair Bolsonaro, identificando-a como Stefani Germanotta, "primeira-ministra do Tribunal de Haia" que estaria analisando uma suposta fraude eleitoral no país.

O segundo turno das eleições foi vencido pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e não há qualquer prova de que tenha havido fraude no pleito.

O vídeo faz parte de uma epidemia muito particular de fake news após a eleição, que disfarça rostos de celebridades para dar um ar de legitimidade a discursos golpistas a favor do presidente Jair Bolsonaro.

