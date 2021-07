'Por ora quero só agradecer', diz o jornalista Chico Garcia após alta

Comentarista do programa de esportes Jogo Aberto, Garcia foi hospitalizado dia 17 de julho, fazendo uso apenas de oxigênio. Quatro dias antes da internação, o jornalista tinha usado as redes sociais para avisar que tinha testado positivo para a Covid-19 e que, por isso, ficaria afastado do trabalho.

"Eu teria muitas coisas para dizer, mas por ora quero só agradecer e dizer que está tudo bem. Finalmente ao lado delas", escreveu, ao compartilhar uma imagem com a mulher, a também jornalista Mila Alves, a filha do casal, Luna, e a cadela da família, Nala.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista da Band Chico Garcia, 39, anunciou que recebeu alta após ficar oito dias internado, quatro deles na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) devido a uma pneumonia em decorrência da Covid-19. Ele contou a novidade no Instagram Stories neste domingo (25), ainda do hospital São Luiz, em São Paulo.

