'Por muitos anos, isso me fez mal', desabafa Sasha sobre pressão que sofria

Sasha também fala do ciúmes que sentia da mãe. "Quando eu era neném, não conseguia entender por que tanta gente ficava em volta dela. Eu sentia ciúmes e falava para as crianças que se aproximavam 'essa é a minha mamãe'", relembrou ela, sorrindo.

A filha de Xuxa e Luciano Szafir assiste com a mãe cenas inéditas do dia em que veio ao mundo, que teve repercussão nacional. Nesse momento, ela abre o jogo a respeito da expectativa colocada em cima dela.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No terceiro episódio de "Xuxa, O Documentário!", que estará disponível no Globoplay nesta quinta-feira (27), às 18h, Xuxa, 60, e Sasha Meneghel, 24, conversam sobre o nascimento da jovem. Em papo com a mãe, a modelo comenta sobre a pressão que viveu durante anos por ser filha da rainha dos baixinhos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.