Polícia investiga Nego do Borel por suspeita de estupro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expulsão do cantor Leno Maycon Viana Gomes, o Nego do Borel, 29, do reality A Fazenda 13 (Record) neste sábado (25) tem mais uma polêmica. O artista está sendo investigado pela polícia por suspeita de estupro de vulnerável.

As informações foram confirmadas em nota enviada ao F5 pela Secretária de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) (leia a íntegra mais abaixo). A expulsão ocorreu após os espectadores acusarem o participante de supostamente estuprar a modelo Dayane Mello, 32, na madrugada deste sábado (25), após a segunda festa do programa.

Segundo o órgão, a advogada da vítima compareceu a um distrito policial e informou às autoridades os fatos. Ela também apresentou uma unidade de armazenamento portátil com as imagens gravadas do ocorrido.

Não devem ser divulgados mais detalhes a fim de preservar a investigação, segundo a SSP-SP.

Veja a íntegra da nota enviada pela secretaria:

"Um cantor, de 29 anos, é investigado por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher, de 32, dentro de um reality show, neste sábado (25), em Itapecerica da Serra. A advogada da vítima compareceu ao distrito policial e relatou os fatos, além de apresentar um pendrive com as imagens do ocorrido. O caso foi registrado pela Delegacia de Itapecerica da Serra. Outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial."

EXPULSÃO

A Record decidiu expulsar Nego do Borel do reality após o participante supostamente estuprar a modelo Dayane Mello. Em nota, a Record afirmou que "diante dos fatos apurados, a direção da Record TV decidiu pela retirada do Nego do Borel da competição".

A emissora também informa que Dayane passou por atendimento psicológico. Circulam nas redes sociais trechos de vídeos dos peões no quarto após a comemoração. Dayane aparentava estar muito bêbada e outros participantes a ajudaram a se trocar e a se deitar.