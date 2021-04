Polícia foi acionada 9 vezes na casa de Harry e Meghan em menos de 1 ano nos EUA

"A maior preocupação foi enquanto estávamos no Canadá, na casa de outra pessoa, então fui informado, em um curto espaço de tempo, que a segurança seria removida", lembrou ele. "A esta altura, cortesia do Daily Mail, o mundo já sabia nossa localização exata."

Dois dias depois, no dia 26 de dezembro, a polícia foi chamada novamente, às 14h54, para uma ocorrência listada como "crime de propriedade". O chamado mais recente, também uma "ativação de alarme", foi registrado às 2h21 da madrugada do dia 16 de fevereiro.

Segundo o jornal britânico Daily Telegraph informou nesta quinta-feira (8), o Gabinete do Xerife do Condado de Santa Bárbara respondeu a chamadas listadas como solicitações de telefone, ativações de alarme e crimes contra a propriedade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vida do príncipe Harry, 36, e Meghan Markle, 39, tem sido longe de poder ser considerada calma nos Estados Unidos. Desde que eles se mudaram para Montecito, no sul do estado da Califórnia, em julho de 2020, a polícia já recebeu nove chamadas vindas da residência do casal.

