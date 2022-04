Polícia encontra armas na casa de A$AP Rocky e fará testes para ver procedência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, fez uma busca na casa do rapper A$AP Rocky, 33, o namorado de Rihanna, 34, e encontrou diversas armas. Segundo o TMZ, a partir de agora serão feitos alguns testes para tentar decifrar se alguma delas foi usada num tiroteio em novembro de 2021.

No último dia 20, o artista foi detido no Aeroporto Internacional de Los Angeles e sua prisão foi relacionada justamente a essa troca de tiros. Ele pagou a fiança de US$ 550 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual, e deixou o local em uma SUV preta. O rapper tinha acabado de chegar em um avião particular de Barbados, onde estava de férias.

A vítima disse à polícia na época que viu o rapper andando com outras duas pessoas antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes. Uma das balas teria atingido de raspão a sua mão esquerda. Na ocasião, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa.

De acordo com fontes ao TMZ, os policiais ainda investigarão de onde vieram as armas de fogo apreendidas, quem as comprou ou se foram roubadas.

Anteriormente, em 2019, A$AP já havia sido preso na Suécia após uma briga de rua. A vítim a da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficar preso por um mês e ainda pagou cerca de US$ 1.000, que equivale a R$ 5 mil na cotação atual.

A$AP também foi centro de uma outra polêmica recente ao ser acusado de trair Rihanna, que está grávida dele, com uma designer de sapatos. Dias depois, a história foi desmentida pelo influenciador que havia divulgado.