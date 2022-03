'Poliana Moça' estreia com descobertas adolescentes e tom 'motivacional'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela "Poliana Moça", continuação de "As Aventuras de Poliana" (2018), promete ser atual e causar identificação do público, e surpreende ao trazer uma releitura do personagem clássico Pinóquio, mas como um robô. A nova trama resgata os personagens já conhecidos e os apresenta vivendo as experiências da adolescência, agora com 15 anos.

"Poliana Moça" chega ao SBT nesta segunda-feira (21), às 20h30. As gravações da trama foram iniciadas no ano de 2020 --quando o elenco tinha cerca de 12 anos, mas sofreram uma pausa devido à pandemia de coronavírus, sendo retomadas apenas em setembro do ano passado. "Para nós, o cuidado era redobrado. Esperamos as vacinas", disse Fernando Pelégio, diretor artístico do SBT.

"Em respeito ao nosso público, descartamos as imagens das duas primeiras semanas de filmagens de março de 2020. As crianças e os adolescentes mudaram muito", completa Ricardo Mantoanelli, diretor-geral da novela. Pelegio afirma que este hiato entre as novelas foi benéfico, já que o elenco todo cresceu e não será necessário simular que eles fossem mais velhos.

Segundo a autora Íris Abravanel, a novela abordará temas como a Covid-19, empoderamento e amadurecimento. "Nessa adaptação procuramos trazer para a nossa realidade um pouco de cada coisa. É uma novela motivacional", acrescenta ela, em conversa com a imprensa da qual o F5 participou.

Sofia Valverde, intérprete de Poliana, acrescenta que em diversos momentos se sentiu como a personagem, dentro e fora do set de gravações. "Aprendi muito com a Poliana, mas foi muito difícil ficar sem ir para a escola e não ir trabalhar [na pandemia]", começou.

"Coloquei muita coisa da Sofia para a Poliana", completa a atriz. Para Igor Jansen, que dá vida a João e também retorna para a nova fase, o público irá se identificar com a novela, já que os próprios atores "colocam coisas do cotidiano".

Além disso, a trama terá uma vertente tecnológica com a versão robótica do personagem Pinóquio, interpretada por João Pedro Delfino. "O Pinóquio é um personagem muito diferente do que é esperado e conhecido. Ele tem uma história e uma personalidade diferentes", explica o ator, que conta levar cerca de duas horas para completar a caracterização.

Mantoanelli, diretor-geral, completa dizendo que a história terá novos vilões e conflitos condizentes com a idade das personagens. "[Nesta fase], traremos personagens mais humanos, com uma dimensão maior", afirma ele. "Mas os vilões da novela são pastelões, o intuito é tornar um momento de paz, contentamento e aprendizado", acrescenta Íris.

Além disso, a novela terá diversos conteúdos nas redes sociais e internet, como um podcast exclusivo, filtro do Pinóquio no Instagram, desafios para o TikTok e conteúdos diários no TV Zyn, canal digital do SBT voltado para a Geração Z. "Não dá mais para pensar na novela apenas como novela, qualquer projeto é multi-plataforma", pontua Mantoanelli.

Thomas Roth, diretor musical da trama, ainda diz que os fãs da novela podem esperar diversos clipes com as personagens e uma diversidade grande de ritmos musicais. "Eles não só atuam muito bem, como também cantam muito bem", acrescenta Roth sobre o elenco juvenil.

Além de Sofia Valverde, João Pedro Delfino e Igor Jansen, a trama conta com nomes como Dalton Vigh, Thaís Melchior, Duda Pimenta, Luísa Bresser, Marcello Airoldi, Otavio Martins, Flavia Pavanelli, Clarisse Abujamra, Guilherme Boury, Maria Gal, e Lilian Blanc no elenco. "Poliana Moça" deve ter cerca de 250 capítulos, menos da metade de sua primeira fase, "As Aventuras de Poliana", que teve 545 episódios televisionados.