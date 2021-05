Poeta Bráulio Bessa recebe alta após quatro dias de internação por Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bráulio Bessa, 35, recebeu alta neste sábado (29). O poeta que participa do Encontro com Fátima Bernardes estava internado em um hospital de Fortaleza para tratar complicações causadas pela Covid-19. A equipe do escritor vinha usando as redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Bessa.

"Temos a alegria de anunciar que, depois de quatro dias de internação em decorrência da Covid-19 e de melhoras constantes e significativas, Bráulio Bessa recebeu alta hospitalar e continuará sua recuperação em casa", anunciaram em nota divulgada no Instagram do poeta.

"Agradecemos do fundo do coração por todas as orações, mensagens, energia e carinho de cada um de vocês durante esse período", conclui a nota, que levou celebridades como Grazi Massafera, Poliana Abritta e Michel Teló a comemorar a novidade. "Que notícia boa", escreveu Astrid Fontenelle.

Bessa apresentou os primeiros sintomas relacionados à Covid no dia 16 de maio e no dia seguinte teve teste positivo para a doença. Com baixa saturação de oxigênio no sangue, no dia 25 ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por precaução, segundo comunicado divulgado na quarta-feira (26).

"No dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável", finalizou o aviso que dava as primeiras informações sobre a hospitalização de Bessa.