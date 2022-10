Pocah vira meme após doar dinheiro para fã e o defende: 'Não ataquem ele'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pocah, 27, precisou defender um fã após virar meme no Twitter. Tudo começou nesta quinta-feira (6), quando um seguidor da artista pediu ajuda a ela para comprar o gás de sua casa, que custa R$ 130 em Queimados, no Rio de Janeiro.

Após a também ex-BBB fazer um pix, outra fã republicou um tuíte em que o mesmo seguidor estaria comemorando a compra de um ingresso para o show de Ludmilla, o Numanice -que tem ingressos que vão de R$ 150 a R$ 520, no primeiro lote.

"Fui tapeada", escreveu Pocah em resposta à sua fã. "Nossa, mano, eu sou muito trouxa", continuou. Após diversos memes envolvendo a cantora e a doação feita para o seguidor, a cantora fez um esclarecimento e afirmou que ele não tinha comprado o ingresso para o show.

"Oi galera, passando para avisar que o menino do pix esclareceu tudo! Ele respondeu a Lud com um print que era de outra pessoa que comprou ingresso do Numanice. Ele realmente estava precisando do dinheiro para o gás. Não ataquem ele, está tudo certo", afirmou.

"Te amo, obrigada por ter me ajudado", respondeu o fã. "Estava até agora vendo todo mundo falar de mim, eu não ia conseguir dormir com medo de pessoas bater no meu portão, agora vou dormir bem e feliz obrigado Pocah", completou.