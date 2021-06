Pocah planeja ter ex-BBBs em seu casamento e quer filhos com Ronan Souza

Depois do casamento, um outro pensamento fará parte da vida de Pocah: o de ser mãe novamente. Ela já tem Vitória, 4. A artista não se cansa de dizer que encontrou o homem de sua vida e que é muito grudada com ele.

O momento de Pocah é o de garimpar referências para o tão sonhado dia do casório. Segundo ela, a ideia é fazer a festança e a cerimônia religiosa no mesmo lugar para evitar deslocamentos.

De acordo com a cantora, que está com Ronan há dois anos e que foi pedida em casamento no Mais Você, ambos vão registrar o matrimônio no civil em breve. Ela quer que ex-participantes do reality sejam padrinhos.

"Sempre sonhamos muito com esse momento, mas o evento só vai rolar quando tudo isso acabar. Só sei que serão três dias de festas, não vamos abrir mão disso. Cada dia vai ter um estilo diferente. O Ferrugem vai até tocar no nosso casamento", diz ela à Glamour.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pocah, 26, diz que o distanciamento do noivo, Ronan Souza, por quase três meses em que ficou no Big Brother Brasil 21 (Globo), fortaleceu a relação entre ambos. Segundo ela, por conta disso que o casamento tem sido pensado nos mínimos detalhes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.