Pocah é eliminada com 73,16% dos votos no penúltimo paredão do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pocah foi eliminada no Paredão desta quinta-feira (29), o penúltimo do Big Brother Brasil 21 (Globo). A cantora foi quem recebeu mais votos (73,16%) para deixar a casa e está fora da disputa.

Gilberto e Camilla de Lucas, que também disputavam o Paredão, permanecem na casa. Eles ficaram com 14,94% e 11,9% dos votos, respectivamente. O total de votos foi de 59.703.676.

Pocah foi indicada ao paredão pela última líder do programa, Juliette. Conforme explicado pelo apresentador Tiago Leifert antes, ela teve que escolher com quem disputaria o Paredão, salvando uma das três pessoas disponíveis para voto.

Pocah salvou Fiuk, colocando Camilla e Gil para disputar com ela o Paredão. Desse modo, Fiuk e Juliette estão no top 4 do programa.

Fluminense de Queimados, a cantora foi criada em Duque de Caxias, ambas da Baixada Fluminense. Ela teve uma infância humilde. Filha de uma empregada doméstica, ela chegou a ser manicure em salão de beleza aos 16 anos. Ela diz que, antes do funk, ela gostava de rock por influência do irmão. Ele tocava em uma banda do gênero.

Ela iniciou sua carreira em 2012 com o nome de MC Pocahontas e, ao entrar no programa, ela já contava com mais de 11 milhões de seguidores em seu Instagram e 2,3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube.

Em 2019, ela assinou contrato com a gravadora Warner, ano em que trocou o nome artístico para Pocah, devido aos direitos autorais da personagem da Walt Disney Pictures. O nome artístico, aliás, é por causa da semelhança física com a animação, que é comentada desde que ela era criança.

Desde então a cantora lançou grandes sucessos como "Não Sou Obrigada" (2019) e "Resenha Lá Em Casa" (2019), parceria com o MC Kevin O Chris. Sobre o sucesso que ganhou nos últimos anos, ela é bem incisiva. "Eu busquei isso e me divirto trabalhando", afirmou.

Mãe de uma menina de 4 anos, Vitória, ela diz que nas horas vagas gosta de jogar videogame e de baladas. Ela também usa sua visibilidade para falar de temas como feminismo e bissexualidade, e atualmente namora o produtor de eventos Ronan Souza, com quem mora em uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.