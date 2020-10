Playstation divulga vídeo de lançamento do PS 5 com narração do rapper Travis Scott

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PlayStation divulgou nesta quarta (28) o vídeo global de lançamento do PS 5, que conta com narração no rapper Travis Scott na versão em inglês (também pode ser visto dublado em português).

No Brasil, o console chega às lojas no dia 19 de novembro -uma semana antes, no dia 12, estará disponível nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros países. O tema da campanha fala sobre os desejos do ser humano de explorar novos lugares e ver o que nunca foi visto.

A versão maior do console custará R$ 4.999 e o PlayStation 5 Digital Edition, sem drive para CD, custará e R$ 4.499. Os dois modelos usam o mesmo processador personalizado com CPU e GPU integradas para gráficos de alta fidelidade de até 4K, o mesmo SSD de ultra-velocidade com E/S integradas que fornecerão carregamento extremamente rápido e têm controle sem fio DualSense e recursos de áudio 3D. A diferença é que o modelo mais caro vem com leitor de Blu-ray Ultra HD.