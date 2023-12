Plataforma Star+ vai acabar, e seus conteúdos vão migrar para o Disney+

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A The Walt Disney Company América Latina anunciou que o Star+ será integrado ao Disney+ no segundo trimestre de 2024. Com a mudança, a plataforma alternativa deixa de existir, e seus conteúdos migrarão à que leva o nome da empresa, onde ficarão organizados em uma aba separada. Novos preços e opções de assinatura ainda não foram anunciados.

O streaming, que abarca conteúdos que não combinam com a produção principal da Disney, como conteúdos adultos, já era uma exclusividade da América Latina. Na Ásia, na Europa e no Canadá, o conteúdo era concentrado, desde o lançamento, no Disney+, sendo o Star, desde o princípio, uma aba da plataforma.

Com a mudança, o Disney+ passa a abrigar conteúdos de Searchlight, 20th Century Studios, FX, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, além da programação de esportes da ESPN.