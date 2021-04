PK Delas diz que foi preso por dar 'uma cruzadinha no carro'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro PK Delas afirmou neste sábado (24) que passou uma noite na delegacia após ser preso por "dar uma cruzadinho no carro". Ele foi detido pela polícia em uma praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta (23).

"Falar é uma coisa. Provar é totalmente outra. Fui preso ontem e passei uma noite na delegacia, porque estava dando uma cruzadinha no carro. Pelo amor de Deus. Quem nunca deu uma cruzadinho no carro? Mimimi dá porra", diz o funkeiro em vídeo divulgado pela assessoria à reportagem.

"Tchau para quem namora. O pai está estourado. Vou ter que ir lá na delegacia de novo. Hoje veio 50 homens na minha casa e vou ter que ir prestar depoimento de novo na delegacia. Mas a gente vai com classe, né, meninas", prossegue o artista, chamando duas mulheres para aparecerem no vídeo.

O funkeiro disse ainda que terá que retornar à delegacia para prestar novos depoimentos. "A gente vai com classe. Tchau para quem namora. A favela venceu. Vocês querem que a gente vá lá. A gente vai lá de novo. Mais de 50 homens hoje para parar nós", diz o artista, em outro vídeo, também enviado pela assessoria à reportagem, no qual mostra o momento em que a polícia deixa a residência do artista.

"Estou incomodando o governo meu compadre. Por causa de uma sacanagenzinha na praia. Cinquenta homens na minha casa. Estamos juntos rapaziada. É nós, é sobre liberdade. É sobre ser você. Cada um com a sua vida e com seu estilo de vida. E fé, deixa falar."

Procurada, a polícia do Rio não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Essa não é a primeira vez que PK Delas tem problemas com a polícia do Rio. Em 11 de abril, a polícia interrompeu uma festa de aniversário promovida pelo funkeiro. Ao UOL, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que, "chegando ao local, a equipe realizou contato com o responsável pelo evento e conduziu os solicitantes para a 16ªDP."

"Vale informar que o responsável pela festa foi convidado a seguir para a delegacia por meios próprios, após ter sido qualificado, porém, tomou destino ignorado", acrescentou o comunicado.