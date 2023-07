'Pixel Ripped 1978' une passado e presente em homenagem aos games

Na primeira dessas batalhas, por exemplo, o jogador enfrenta o vilão em uma partida do jogo "Breakout". Ao mesmo tempo em que tenta rebater a bolinha virtual é preciso jogar objetos que estão por perto para atrapalhar o adversário. Essa mistura de mundo real com virtual cria os momentos mais divertidos e surpreendentes de "Pixel Ripped 1978".

Ainda assim, nesses trechos brilha o excelente design de som do game. A atenção a detalhes, como o barulho do ar condicionado dentro do escritório da Atari, com a ótima imitação do áudio sintetizado dos jogos antigos, ajudam o jogador a se sentir imerso nessa versão virtual dos anos 1970.

Na primeira, encarnando Dot, o jogador explora em primeira pessoa ambientes 3D construídos com blocos retangulares -em alusão à arte "pixelada" dos games antigos-, buscando itens e enfrentando inimigos com o canhão de plasma da heroína e armas de combate corpo a corpo.

FOLHAPRESS - Dizem que a indústria dos games não tem memória. Jogos são lançados, jogados por milhões de pessoas e, em poucos anos, desaparecem do mercado, sobrevivendo apenas no coração dos seus fãs. Dentro das suas possibilidades, o game "Pixel Ripped 1978", desenvolvido pelo estúdio brasileiro Arvore, tenta mudar um pouco isso.

