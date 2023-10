Pitty rebate críticas por versão forró de 'Equalize', com Pabllo Vittar, em releitura de 'Admirável Chip Novo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pitty não ficou em silêncio diante das críticas que recebeu em relação ao seu projeto "Admirável Chip Novo (Re)Ativado", lançado na última sexta-feira (6). O material, que consiste em releituras de suas músicas, incluiu uma versão em forró do sucesso "Equalize" com a participação de Pabllo Vittar, o que gerou opiniões divergentes entre seus fãs.

No Twitter, um perfil ironizou a situação, comentando: "Os 'roquistas reaça' humilhando a Pitty pelo simples fato de ter Pabllo Vittar cantando Equalize na releitura de Admirável Chip Novo".

Pitty respondeu compartilhando o comentário, rebatendo as críticas supostamente sexistas e xenofóbicas que enfrentou no início de sua carreira, e celebrando sua trajetória de sucesso: "Há 20 anos, quando lancei o disco, uma série de pessoas e a mídia diziam que não era rock, que eu tinha me vendido, que tinha virado pop enlatado, apenas porque eu era mulher e tinha sotaque nordestino...".

"Vinte anos depois, estamos aqui celebrando dessa maneira. Quem diria que eu não deveria seguir em frente, não é mesmo? Hahaha", escreveu ela em um tuíte.

Pouco depois, Pitty lançou outra indireta: "Olha, infelizmente, não dá para eu me vender, porque não existe dinheiro suficiente no mundo para isso. Tem gente que não compreendeu até hoje hahaha".

"Admirável Chip Novo (Re)Ativado" foi lançado em comemoração aos 20 anos do álbum "Admirável Chip Novo". O projeto reúne diversos nomes da música, incluindo Sandy, Emicida e Criolo, que reinterpretam as icônicas faixas do disco original.