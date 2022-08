'Pior dia', diz Isabella Scherer ao desabafar sobre reta final da gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campeã do MasterChef Brasil 2021 (Band), a atriz Isabella Scherer, 26, usou seu perfil do Instagram para desabafar sobre a reta final da sua gestação e "chutar" o dia em que os gêmeos Bento e Mel irão nascer. Ela está na 36ª semana de gravidez e contou que tem tido dificuldades para comer e dormir.

"Hoje está sendo o pior dia dessa reta final. Fico com muita fome, mas enjoada, como e não consigo matar a fome porque fico logo cheia e enjoada. Muito sono e sem conseguir dormir", escreveu ela em um Stories compartilhado na noite desta terça-feira (23).

Em seguida, ela contou que acha que os gêmeos irão nascer nesta quinta-feira (25). "Inventei, mas é meu chute", completou. A influenciadora ainda revelou o peso dos bebês. Bento está com 3.353 kg e Mel 2.459 kg, somando 5.812 kg.

Ela brincou que Bento é um "bebê gigante" enquanto Mel é "normal". No último sábado, ela compartilhou com os seguidores a frequência de contrações que já está sentindo às vésperas do parto. "Passei a madrugada acordada contando contração... Estava de 10 em 10 minutos... Umas doloridas... Mas passou. Aí, dormi até tarde depois", escreveu.

Em meados de junho, a campeã do reality culinário contou que, inicialmente, descobriu a gravidez em uma viagem para Nova York no começo ano, depois de se sentir enjoada por alguns dias e realizar quatro testes de gravidez. Os bebês são frutos do relacionamento dela com o fotógrafo Rodrigo Calazans. Os dois estão juntos há pouco mais de um ano.