Phelipe Siani se pronuncia após Mari Palma receber mensagens de ódio por término

Ele aproveita a oportunidade para elogiar a ex-companheira e afirmar que seguem amigos. "A Mari é das pessoas mais incríveis que apareceram na minha vida e merece todo o amor do mundo, principalmente nesse momento. Entre nós, nosso término está sendo cheio de amor, carinho e respeito dos dois lados porque a gente é assim... a gente! Foi uma decisão conversada com calma, sem nenhum vilão ou vítima na história, a gente segue tendo muito amor um pelo outro", completa Phelipe.

"Por favor, não aceitem um levante machista contra uma pessoa tão maravilhosa quanto ela. Nesses casos, o mundo é sempre mais cruel com as mulheres, infelizmente", pede ele, em um trecho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.