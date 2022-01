Peter Dinklage critica nova versão de 'Branca de Neve e os Sete Anões'

O comentário foi feito durante participação no podcast WTF com Marc Maron. O ator, famoso pelo papel de Tyrion Lannister em "Game of Thrones" (2011-2019), foi questionado sobre o que achava do remake, que deve ter a atriz Rachel Zegler, 20, como a princesa da Disney.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.