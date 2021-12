Personalidades demonstram apoio ao ator Ícaro Silva em briga com Tiago Leifert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper MV Bill, a bailarina Ingrid Silva, a cantora Luedji Luna e outras personalidades demonstraram apoio ao ator Ícaro Silva na discussão do artista com Tiago Leifert. Muitos deles criticaram afirmação do apresentador, que sugeriu que o sucesso do BBB "pagou o salário" de Ícaro na Globo No Twitter, o professor e criador de conteúdo Leví Kaique Ferreira ironizou: "Descobri hoje que o BBB paga tudo na Globo e os outros programas só existem para Globo gastar o dinheiro que ela ganha com BBB." A briga começou após Ícaro publicar na segunda (20) em suas redes sociais que não entraria no Big Brother Brasil por considerar o reality um "entretenimento medíocre". Leifert rebateu que Ícaro fez um ataque gratuito e foi arrogante. Nesta quarta (21), o ator refutou o ex-apresentador do BBB. "Possivelmente você nunca vai entender isso, mas para uma pessoa preta e queer estar em destaque, contratada ou empregada ela precisa ser realmente excelente. Então, não tem como você estar pagando meu salário, Tiago", escreveu Ícaro. "Ahhh Ícaro, muito legal viver na mesma época que você. Amo você...e sim, eles nunca vão entender", comentou o ator Rafael Zulu na publicação. "Jantando essa hora", escreveu Luedji Luna. "Amo muito você, meu lindo", postou Lucy Ramos. "É sobre isso", afirmou Ingrid Silva. FAUSTÃO Em meio a troca de farpas entre Ícaro Silva e Tiago Leifert, internautas relembraram o momento em que o apresentador Fausto Silva criticou o reality show Big Brother Brasil (Globo) ao vivo na emissora, no Domingão do Faustão. Em 2017, após apresentação do próprio ator Ícaro Silva no quadro Show dos Famosos, Faustão comentou a dificuldade de obter sucesso na carreira artística. Em seguida, ele criticou o uso do BBB como ferramenta de ascensão social. "A ascensão social e econômica do Brasil é através da porra do Big Brother, através de concurso de reality show, então estudar e trabalhar ninguém quer", reclamou o apresentador. "Quando o Faustão, maior salário da Globo, falou isso teve textão de Tiago?", questionou Leandro Ramos, ator e roteirista da TV Quase e membro do elenco de Choque de Cultura. "Por que só quando o jovem ator negro fala ele perde o sono? Coincidência?", indagou. Na ocasião, Tiago Leifert estava em seu primeiro ano como apresentador do BBB.

