Perifacon, que fomenta cultura pop nas favelas, faz terceira edição na zona leste de SP

Com o lema "construindo pontes, derrubando muros", a Perifacon fomenta o gosto por quadrinhos, filmes, desenhos e o universo nerd nas favelas. A convenção já contou com 10 mil participantes nas versões de 2022 e agora espera receber mais de 15 mil visitantes. Para participar não é preciso inscrição.

