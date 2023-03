Perfil de Marília Mendonça é 'hackeado' e aquece expectativa dos fãs

"O perfil da rainha foi hackeado, a qualquer momento revelaremos os seus próximos decretos...", informa o post oficial, acompanhado de imagens referenciando uma suposta ação de um hacker, com o rosto característico do Anonymous, grupo de cyberativismo nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil de Marília Mendonça nas redes sociais ganhou atualizações na noite desta terça-feira (14). Inicialmente, as contas da artista teriam sido hackeadas, mas rapidamente os fãs perceberam que se tratava de uma "invasão proposital". O termo "Hackearam a rainha" se tornou o mais comentado do Twitter.

