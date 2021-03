Pepe Le Gambá tem cenas excluídas de 'Space Jam: O Novo Legado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pepe Le Pew, personagem já conhecido do filme clássico "Space Jam: O Jogo do Século" (1996), não irá aparecer na sequência da comédia, "Space Jam: O Novo Legado" (2021), que tem previsão de estreia para dia 16 de julho deste ano.

Os produtores do longa-metragem retiraram as cenas em que o gambá aparece após acusações de que o personagem "normaliza a cultura do estupro". Segundo o site Deadline, Pepe Le Gambá, como é chamado no Brasil, aparecia em uma única cena, inserida no roteiro pelo então diretor Terence Nance.

Na cena do híbrido entre desenho e live-action, o personagem estaria em uma ambientação parecida com o filme "Casablanca" (1942), e estaria interpretando um barman que tenta beijar o braço de uma personagem humana, interpretada pela atriz brasileira Greice Santo.

Então, a mulher daria um tapa em Pepe, como recusa da investida. O gambá também era repreendido por LeBron James, que dizia que não é legal ser agarrado sem consentimento. Ainda na versão antiga, era falado que Penélope, a gatinha que foi interesse de Pepe, tinha uma ordem de restrição contra ele.

A acusação que alertava sobre o comportamento do personagem foi feita por Charles M. Blow, colunista no jornal New York Times. A sequência de "Space Jam" foi assumida pelo cineasta Malcolm D. Lee, que revisou os conteúdos históricos dos personagens para o lançamento do filme.

A personagem Lola Bunny, por exemplo, tinha seu visual extremamente sexualizado e ganhou traços mais reais para a continuação. Agora a aparência da personagem é menos apelativa e ela tem um uniforme de acordo com os utilizados pelos outros personagens, sem ser mais curto ou apertado.

A brasileira Santo não gostou do fato de que a cena de Pepe foi cortada. Ela havia se alegrado em gravar a parte do filme, uma vez que o gambá finalmente recebe um puxão de orelha. A atriz já foi vítima de assédio sexual e possui uma organização sem fins lucrativos, Glam with Greice, que visa capacitar vítimas de violência doméstica para mudar suas vidas para melhor.

Um porta-voz da artista disse, também ao Deadline: "Foi um grande negócio para Greice estar neste filme. Mesmo que Pepe seja um personagem de desenho animado, se alguém fosse dar um tapa em um assediador como ele, Greice gostaria que fosse ela", explicou.

"Agora a cena está cortada, e ela não tem o poder de influenciar o mundo por meio das gerações mais jovens que assistirão ao 'Space Jam 2', para permitir que as meninas e meninos mais novos saibam que o comportamento de Pepe é inaceitável", completou.

Além desse episódio, a Warner Bros já havia encontrado problemas nos últimos anos por causa de outros personagens de "Looney Tunes". Em junho de 2020, o antigo desenho foi transmitido pela HBO Max, e proibiu Elmer Fudd de usar uma arma, devido à modificação em resposta à violência armada nos Estados Unidos.

Contatada pelo site, a Warner não comentou sobre a exclusão do personagem da sequência. O novo filme traz o astro do Los Angeles Lakers como produtor, ao lado de Ryan Coogler, Duncan Henderson e Maverick Carter.