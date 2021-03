Lina Bo Bardi vence Leão de Ouro póstumo por conjunto da obra na Bienal de Veneza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A artista Lina Bo Bardi é a escolhida para receber o Leão de Ouro póstumo da 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que começa no dia 22 de maio. O anúncio foi feito em um comunicado publicado no site do evento, nesta segunda-feira (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.