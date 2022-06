Pepê, dupla de Neném, tatua nome dos filhos no rosto, se arrepende e quer tirar

"A tatuagem é muito feia. Pensei que fosse um nomezinho aqui, ali", disse. "Achei que iria ficar legal, mas não ficou. Agora não dá para ver, eu botei até filtro [no vídeo do Instagram] para ficar bonita sem maquiagem", disse ela posteriormente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pepê, 46, dupla com Neném, resolveu homenagear os filhos gêmeos, João Gael e Enzo, e tatuou os nomes deles no rosto. Porém, o resultado não ficou como ela queria. Agora, afirma que já marcou a remoção.

