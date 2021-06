Pedro Scooby diz que brasileiros têm síndrome de vira-lata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, 32, disse na manhã desta quinta (17) que os brasileiros precisam parar com a "síndrome de vira-lata". No Stories do Instagram, o surfista disse que muitas pessoas mandaram mensagens para ele falando sobre Portugal, país em que ele mora desde o ano passado, como se fosse um lugar sem problemas.

Segundo Scooby, isso não é verdade. A diferença, disse ele, é que as notícias ruins não são difundidas lá. "Ninguém fica divulgando, porque as pessoas aqui não são sensacionalistas. Pelo contrário, elas tentam proteger o país delas."

De acordo com o surfista, Portugal também está com a vacinação contra a Covid lenta e tem problemas de violência. "É um país que é menor que o Rio de Janeiro, e o meu amigo que tem 54 anos foi vacinado só semana passada. A vacinação está demorando também."

"Minha casa já foi assaltada, outro dia eu estava saindo do [hotel] Tivoli na principal rua daqui e o cara passou atirando com fuzil para fora do carro", prosseguiu.

Scooby falou sobre o assunto depois de ter aberto uma caixa de perguntas para os seus seguidores na quarta (16). Na ocasião, ele afirmou considerar o país o melhor para viver na Europa, mas disse que se mudou para lá por causa dos seus três filhos, Dom, 9, e os gêmeos Bem e Liz, 5.

As crianças moram em Portugal com a mãe, a atriz Luana Piovani, de quem Scooby se separou em 2019. O surfista também afirmou que o Rio de Janeiro, cidade onde nasceu, é a sua preferida no mundo.