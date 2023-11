Pedro Pascal negocia papel em 'Quarteto Fantástico'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator chileno-americano Pedro Pascal tem mais um trabalho quase certo na manga. O artista está cotado para integrar o elenco do filme "Quarteto Fantástico".

O papel reservado a ele seria o de Reed Richards, segundo o jornal americano Deadline. Mesmo que o contrato ainda não tenha sido fechado, o veículo afirma que a escolha do nome de Pascal depende da agenda do ator para o próximo ano.

Em 2024, ele deve seguir nas gravações de "Gladiador 2", cuja produção começa ainda no fim deste ano, e ele está comprometido com a continuação da série "The Last of Us".